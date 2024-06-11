رئيس مياه سوهاج يتابع إستعدادات الشركة لعيد الأضحى المبارك

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ بالشركة لتأمين وصول مياه الشرب، والتصدي لطفح وانسداد شبكات الصرف الصحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

مياه الصرف والصحي بسوهاج

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة والعضو المتندب، تم الانتهاء من جاهزية فرق الصيانة والتدخل السريع للتعامل مع الأعطال بالشبكات والمحطات وسيارات الكسح والفاكيوم، ومضخات نزح المياه والنافوري والسيارات المدمجة ومولدات الكهرباء المتحركة، للتعامل مع أي تراكم للمياه .

وأضاف أنه يستمر عمل فرق المناوبة لمتابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة الأعطال الطارئة وحلها فور، وأنه جرى تقسيم فرق المناوبة لفرق رئيسية، وفرق مناوبة بالأفرع ومناوبات نهارية وليلية.

بالاضافة الى أقامة غرفة عمليات الأزمات والطوارئ وفرق المتابعة الميدانية، التى تعمل على مدار الساعة للمتابعة المستمرة لجميع المحطات السطحية والارتوازية والنقالي والمدمجة والمطورة، ومحطات معالجة الصرف الصحي بهدف تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

وأكد المهندس محمد السيد محمد رئيس قطاع الصرف الصحي، أن الشركة قامت بتطهير شبكات الصرف الصحي بجميع أنحاء المحافظة باستخدام وسائل التطهير الميكانيكي واليدوي، لجميع شبكات الصرف الصحي باستخدام المعدات المختلفة للحفاظ على استمرارية عمل الشبكات والحفاظ على عمرها الافتراضي، وضمان وصول مياه الصرف الصحي من المنازل إلى محطات رفع الصرف وإزالة جميع الرواسب بالشبكات وللحد وتقليل طفح الصرف الصحي.

وشدد المهندس رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانة، على جاهزية فرق الصيانة والشبكات لإدارة وتشغيل وصيانة أكثرمن 255 موقعا للمياه مستوى المحافظة وانه تم مراجعة خطط تشغيل المحطات لتتناسب مع فترات الإستهلاك المختلفة على مدار اليوم خلال ايام العيد.

وأشار إلي أن لتطهير خطوط وشبكات الصرف الصحى لمواجهة أى مشكلات تتعلق بزيادة استهلاك المياه، والتى ينتج عنها زيادة التصرفات التى تستوعبها شبكات الصرف الصحى، مؤكدا على الاستعداد بكافة معدات وسيارات الشركة لمواجهة اى طفوحات طارئة على مستوى المحافظه.

ولفت حسن محمود مدير إدارة الخط الساخن بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إلي أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون محمول أو أرضى أو عن طريق الاتصال على رقم 01207125125 أو من خلال خدمة الواتس أب أو عبر تطبيق الهاتف المحمول HCWW 125 أو يمكن إرسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكتروني www.scww.com.eg لبحثها وحلها على الفور.