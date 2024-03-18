منتخب سوريا للشباب يصل عمان لمعسكر بطولة غرب آسيا

باشر منتخب سوريا تحت 20 عاماً معسكره الخارجي في العاصمة الأردنية عمّان من خلال حصة تدريبية مسائية جرت على أرضية ملعب خريبة السوق ، شهدت حضور جميع اللاعبين المدعوين باستثناء الحارس مكسيم صراف الذي التحق بالبعثة فجر اليوم الاثنين .

ويضم منتخب شباب سوريا في معسكر الأردن اللاعبين:

عمرو سويدان، زين محمود، مكسيم صراف، محمود العمر، عبدالله بطل، أحمد كالو، عبدالرحمن عرجة، زين جنيات، حمزة حاج ديبو، حسن محمود، رشيد بلو، ممدوح وردة، زكريا سلامة، أنس دهان، أحمد صوفي، ذو الفقار تيشوري، محمد مصطفى، آلاند عبدي، همام محمود، أحمد سقعان، مجد رمضان، عبدالرحمن الميهي، غيث محرز، كاوا عيسى.

يذكر أن منتخب سوريا للشباب سيواجه المنتخب الأردني غداً الثلاثاء، والياباني يوم السبت في ختام المعسكر.

ويأتي هذا المعسكر ضمن إطار تحضيرات شباب سوريا لبطولة غرب آسيا التي ستقام في المملكة العربية السعودية أواخر شهر حزيران القادم.