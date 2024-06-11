كوبر يعلن تشكيل منتخب سوريا أمام اليابان

أعلن الجهاز الفني لمنتخب سوريا بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر التشكيل الرسمي لنسور قاسيون الذي يخوض به مواجهة اليابان اليوم الثلاثاء، في هيروشيما، ضمن الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية بالدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وشهد تشكيل منتخب سوريا تواجد استبيان جليل في حراسة المرمى بدلاً من أحمد مدنية، وظهور أول للثنائي إيمليانو أمور وتوبياس القاضي، بالإضافة إلى مشاركة إلمار إبراهام.

وضم تشكيل منتخب سوريا كلا من:

حراسة المرمى: استبيان جليل

في الدفاع: مؤيد العجان، ثائر كروما، إيمليانو أمور، عبد الرحمن ويس

الوسط: خليل إلياس، إيزاكيل العم، إلمار إبراهام

الهجوم: إبراهيم هيسار، توبياس القاضي، عمر السومة

دكة بدلاء منتخب سوريا أمام اليابان

أحمد مدنية، إلياس هدايا، مؤيد الخولي، خالد كردواغلي، فهد اليوسف، علاء الدين دالي، عمار رمضان، محمد الحلاق، عمرو ميداني، محمد العنز، عمرو جنيات، أنطونيو يعقوب.

وتعرض منتخب سوريا لخسارة قاتلة أمام كوريا الشمالية بنتيجة (0-1) الخميس الماضي، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بالدور الثاني من التصفيات.

ولا بديل لنسور قاسيون عن الفوز على الساموراي، حال أراد التأهل دون النظر إلى نتيجة المباراة الأخرى.

وتقام مواجهات دور المجموعات بتصفيات قارة آسيا بوجود 36 منتخبًا بواقع 11 فريقًا متأهلين من الدور التمهيدي، و25 أصحاب التصنيف الأول في القارة، تم توزيعها إلى 9 مجموعات، تضم كل منها 4 منتخبات.

وتلعب تصفيات آسيا للمنتخبات بنظام الدوري من مرحلتي الذهاب والإياب، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفه إلى المرحلة النهائية الحاسمة.

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