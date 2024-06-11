اتحاد الصناعات يكشف المحرك الرئيسي في أسعار الحديد بالأسواق.. فيديو

قال الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن تحرك أسعار مواد البناء، مرتبط بأسعار العقارات في مصر، موضحا أن سعر المواد البناء مرتبط بالمكون المحلي.



وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، خلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن إنتاج الحديد في مصر يعتمد على مكون البليت الذي يتم استيراده من الخارج.

كما أوضح أن أسعار البليت تراجعت مع انخفاض سعر الدولار، ذلك ما سبب انخفاضا في أسعار الحديد بالأسواق من 60 إلى 40 ألف جنيه، مضيفا أن طاقة مصر الإنتاجية من الحديد حوالي 16 مليون طن سنويا.

وذكر أن الاسهلاك المحلي ما يقرب من 8 ملايين طن، ليكون الفائض نصف الإنتاج، مشيرا إلى ضرورة الاعتماد على المكونات المحلية والآلات المحلية، حيث تعتمد الدولة على تعميق التصنيع المحلي والاعتماد بشكل أكبر على المنتجات محلية الصنع.

واستقرت أسعار الحديد في الأسواق المحلية والمصانع المصرية خلال تعاملات، أمس الاثنين 10 يونيو، ليتراوح متوسط سعر طن الحديد ما بين 41100 و36500 جنيه للطن، وهذه الأسعار استرشادية تخضع للزيادة والنقصان.

وتقدم لكم "بوابة الوفد" تحديثًا يوميًا لأسعار الحديد في الأسواق المحلية على حسب أسعار كل شركة، أو مصنع للحديد في السوق.. أسعار الحديد في الأسواق المصرية اليوم، وإليكم آخر الأسعار.

أسعار الحديد في مصر:

أسعار الحديد

سجل متوسط سعر حديد عز 41 ألفًا و100 جنيه للطن، وبلغ سعر حديد المصريين مستوى 40 ألفًا و900 جنيه للطن ، وحديد العتال نحو 39 ألف جنيه للطن.

بينما بلغ سعر حديد عطية عند مستوى نحو 36 ألفًا و500 جنيه للطن، ووصل سعر حديد المعادي إلى 36 ألفًا و500 جنيه للطن.

وحققت أسعار حديد بشاي 41 ألف جنيه للطن، وسجَّلتْ متوسط أسعار حديد سرحان 36 ألفًا و500 جنيه للطن، وبلغت أسعار حديد مصر ستيل عند مستوى 36 ألفًا و200 جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد العشري عند مستوى سعر 36 ألفًا و500 للطن، وحققَّ متوسط سعر حديد الكومي 36 ألفًا و500 جنيه للطن.