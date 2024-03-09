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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر حديد التسليح خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق المصرية

حديد التسليح
حديد التسليح

أسعار حديد التسليح.. ثبت سعر طن الحديد خلال تعاملات اليوم الأحد في الاسواق المصرية، وسجل سعر المعلن لحديد التسليح تسليم أرض المصنع ويضاف له حوالي 1000-2000 جني، وحقق حديد تسليح شركة مصر ستيل مستوى سعري بلغ 47 ألف جنيه للطن، وبيانكو سعر 47 و500 ألف جنيه، والجارحي 48 ألف جنيه.

 

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق المصرية، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات اللازمة للوقوف على أخر التمستجدات التي تطرأ على ساحة السلع لاسيما أسعار الحديد، والتي استقرت خلال تعاملات اليوم السبت، وجاءت الاسعار على النحو الاتي،

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أسعار حديد التسليح اليوم السبت في الاسواق المصرية

بينما بلغ أسعار الحديد اليوم في شركة المصريين 47 و500 ألف جنيه للطن، والكومي 47 ألف جنيه، والعشري 47 و 500 ألف جنيه.

 

وحقق حديد تسليح شركة مصر ستيل مستوى سعري بلغ 47 ألف جنيه للطن، وبيانكو سعر 47 و500 ألف جنيه، والجارحي 48 ألف جنيه.

 

ولامس حديد الدخلية سعر 48 ألف جنيه للطن، والجيوشي 47 ألف جنيه، والمراكبي 47 ألف جنيه، وعطية 47 و500 ألف جنيه.

 

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، حسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

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