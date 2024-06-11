الكيلو بـ 99 جنيه.. تعرف على أسعار الدواجن البيضاء بأسواق البحيرة

تشهد أسواق الطيور بقرى ومدن محافظة البحيرة، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2024، استقرارا في الأسعار.

وحرصت الوفد على التجول داخل أسواق الطيور للتعرف عن قرب على الأسعار، حيث تراوحت ما بين إلى 99 جنيها إلى 100 جنيها للكيلو ، بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع مابين 121 إلى 123 جنيها.

وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي ما بين 135 إلى 137 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البط مولر مابين 110 إلى 112 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني) مابين 125 و128 جنيها.

وتراوحت أسعار الأرانب مابين مابين 127 إلى 128 جنيها للكيلو، وبلغت أسعار صدور الدواجن بالعظم 148 جنيها للكيلو، وأسعار الدبوس 165 جنيها للكيلو، وهيكل كامل 45 جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار البانية 210 جنيها للكيلو ، ووراك 107جنيها للكيلو ،وشاورما 210 جنيها للكيلو، كبد صافي 128 جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار بط فرنساوي مابين 95 إلى97 جنيها للكيلو