أزمة لـ منتخب جمهورية الكونغو قبل مباراة المغرب

أصبحت مباراة المغرب وجمهورية الكونغو مهددة بالإلغاء والتي تجمع بينهما في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم الثلاثاء المقبل.



ويلتقي منتخب المغرب مع الكونغو يوم الثلاثاء المقبل على الملعب الكبير في أغادير، ضمن تصفيات كأس العالم.



كشفت تقارير مغربية أن بعض من لاعبي منتخب الكونغو يرفضون السفر إلى المغرب وجزء كبير من الطاقم الفني بسبب تكفل وزارة الرياضة بالكونغو بتذاكر رحلة الذهاب فقط إلى المغرب.



لكن الوزارة أجبرتهم على تحمل تكاليف العودة بمعرفتهم، وأضافت التقارير إلى أن أفراد الجهاز الفني لمنتخب الكونغو سوف يسددون من مالهم الخاص بعض المستلزمات التدريبية.



وأشارت التقارير إلى أن 4 من أفراد البعثة الرسمية للمنتخب الكونغولي تم إقصاؤهم من الرحلة وتعويضهم بآخرين بعد اعتراضهم على ما يحدث من الوزارة الكونغولية.



وتابعت أن هناك أزمات داخلية في وزارة الرياضة بـ الكونغو الأمر الذي قد يؤثر بشكل كبير على المنتخب الذي يواجه المغرب وصفوف فريقه ليست كاملة، بعد انسحاب بعض اللاعبين ورفضهم السفر.



ويعتلي منتخب المغرب ترتيب مجموعته في تصفيات كأس العالم، ويملك في رصيده 6 نقاط بينما يأتي الكونغو خامسا دون أي رصيد.

وعلى هامش تصفيات كأس العالم، نعرض لكم نظام بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

نظام كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن نظام جديد سيتم استخدامه لأول مرة، في مونديال الذي ستحتضنه 3 دول لأول مرة.

وسيشارك في كأس العالم 48 منتخبا، يقسمون على 12 مجموعة، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، بزيادة 4 مجموعات عن النسخة الماضية في قطر 2022.

وسيتأهل من كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني، بجانب تأهل الـ 8 منتخبات الأفضل الذين احتلوا المركز الثالث (حسب النقاط).

وسيودع البطولة أسوأ 4 منتخبات احتلت المركز الثالث، بجانب المنتخبات الـ12 الذين احتلوا المركز الأخير بمجموعتهم.

ومن ثم يبدأ دور الـ32 منتخبا بالنظام المتعارف عليه وهو خروج المغلوب والذي سيؤدي إلى دور الـ16، مرورا بـ ثمن النهائي ونصف النهائي وصولا إلى النهائي.

موعد كأس العالم 2026

ستلعب هذه النسخة من كأس العالم في الفترة بين شهري يونيو ويوليو، حيث ستنطلق المسابقة في 11 يونيو، فيما تختتم في 19 يوليو 2026.

ومن جانبه، قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن استاد أزتيكا في مكسيكو سيتي سيستضيف المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 في 11 يونيو.

وبحسب "الفيفا" فإن المباراة النهائية ستلعب على "ميتلايف ستاديوم" في نيوجرسي بالولايات المتحدة.

وستقام النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم في 16 ملعبا في الدول الثلاث، على أن يكون النهائي في الولايات المتحدة.

وستبدأ الولايات المتحدة مشوارها في دور المجموعات على ملعب "سوفي" في لوس أنجلوس في 12 يونيو وستلعب أيضا في سياتل.

وتم اختيار تورونتو لاستضافة المباراة الأولى للمنتخب الكندي المضيف الذي سيلعب أيضا في فانكوفر.

وتم الإعلان عن توزيع المباريات في بث تلفزيوني مباشر في أميركا الشمالية شارك فيه الممثل الكوميدي الأميركي كيفن هارت ومغني الراب الكندي درايك وسيدة الأعمال ونجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان.



بلاتر يهاجم زيادة المنتخبات في كأس العالم



بينما في المقابل وجه السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، انتقادات حول قرار زيادة عدد المنتخبات إلى 48 في كأس العالم 2026، مشددا على أنه قرار غريب.

أضاف بلاتر في حواره عبر زووم على برنامج رقم 10 المُذاع على القناة الأولى المصرية، ويُقدمه الإعلامي كريم رمزي: "لن أخوض في أي قرارات خاصة بالمجلس الحالي للاتحاد الدولي لكرة القدم، لكن تنظيم كأس العالم لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا في مونديال 2026 هو أمر غريب على الكرة" .

وتابع: "أتمنى أن تكون قرارات فيفا المقبلة خصوصا في تنظيم العديد من البطولات قرارات مرتبة ومنظمة ومتوافقة مع رؤى الاتحادات الوطنية للعبة في كل قارات العالم، ورأيي حاليا ليس مؤثرا في قراراتهم الآن" .