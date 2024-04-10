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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب الصالات يخوض تدريبه الأول فى المغرب بحضور أبوالوفا

بوابة الوفد الإلكترونية

خاض منتخب مصر لكرة الصالات تدريبه الأول تحت قيادة جهاد عرفة المدير الفنى استعدادا لخوض مباراته الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية أمام ليبيا فى افتتاح مباريات البطولة.

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وحرص رئيس البعثة محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف على كرة الصالات على متابعة عقد جلسة قبل بداية المران لرفع الحالة المعنوية للاعبين والجهاز الفنى قبل بداية المشوار الإفريقي، نقل إليهم مساندة ودعم مجلس الإدارة برئاسة جمال علام وباقى أعضاء المجلس، وطالبهم بتقديم أفضل ما لديهم خلال مباريات البطولة والتأهل إلى كأس العالم المقبلة.

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