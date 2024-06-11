ينتظر عشاق كرة القدم الأوروبية مواجهة مرتقبة تجمع المنتخب الأيرلندي بنظيره البرتغالي، في المباراة الودية استعدادًا لمنافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024، والتي يستضيفها ملعب استاد مونيسيبال دي أفيرو.



ومن المقرر أن تنطلق انطلاق بطولة اليورو الجمعة المقبلة، بمواجهة قوية تجمع المنتخب الألماني بنظيره الاسكتلندي.

تشكيل أيرلندا المتوقع أمام البرتغال

حراسة المرمى: كاويمين كيليهير.

الدفاع: دارا أوشي - شون دافي - سيمون كولمان.

الوسط: روبي برادي - جوش كولن - ويل سمولبون - مات دويرتي.

الهجوم: سامي شموديتش - آدم إيداه - فين عزيز



البرتغال وأيرلندا.. الموعد والقنوات الناقلة

تقرر انطلاق مباراة المنتخب البرتغالي أمام نظيره الأيرلندي في تمام التاسعة وخمس وأربعون دقيقة، وذلك من أجل الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 بألمانيا.

من المقرر إذاعة مباراة البرتغال أمام أيرلندا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، والمقرر لها إذاعة اليورو لهذا العام.