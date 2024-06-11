مانشيني يعلق على مواجهة الأردن في تصفيات المونديال

علق المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على المواجهة المرتقبة أمام نظيره الأردني، في تصفيات كأس العالم 2026.



وحصلت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك على ملف تنظيم المونديال 2026، على الرغم من الملفات العديدة لكثير من الدول.

تصريحات مانشيني

تحدث مانشيني خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأردن، حيث قال: "سنذهب إلى كأس الخليج بمنتخب قوي قادر على تحقيق اللقب".

وتابع: "من المهم أن نكون في صدارة المجموعة و الأهم هو التأهل إلى كأس العالم 2026م ".

وأكمل: "أحمد الغامدي لاعب صغير وفيصل الغامدي كان لديه تذبذب في المستوى ولكننا نؤمن في قدراته".

وأختتم المدرب الإيطالي تصريحاته: "مشكلة تدريب المنتخبات الوطنية لا يوجد وقت كاف لتدريب اللاعبين".

وتقرر انطلاق مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الأردني في تمام التاسعة من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب "الأول بارك" معقل النصر.

فيما سيتم إذاعة موقعة المنتخب السعودي أمام نظيره الأردني عبر شبكة قنوات "ssc" السعودية، بالإضافة إلى قنوات أخرى.

يذكر أن المنتخب السعودي يحتل المركز الأول في مجموعته برصيد 13نقطة، بينما يأتي نظيره الأردني وصيف المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما يحتل منتخب طاجيكستان المركز الثالث ب 5 نقاط، وباكستان متذيل الترتيب بدون رصيد من النقاط.