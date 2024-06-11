رونالدو يقود تشكيل البرتغال المتوقع أمام أيرلندا

يستعد المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم لمواجهة قوية أمام نظيره الأيرلندي، في المباراة الودية استعدادًا لمنافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو"2024.



وتستضيف ألمانيا النسخة القادمة من يورو 2024، بعدما نجحت في الفوز باستضافة هذه المسابقة.



تشكيل البرتغال المتوقع أمام أيرلندا

ومن المتوقع أن يشارك النجم كريستيانو رونالدو في تشكيلة البرتغال الأساسية أمام آيرلندا، حيث يتوقع أن يبدأ المدير الفني روبيرتو مارتينيز المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديوغو كوستا.

الدفاع: ديوغو دالوت - روبين دياس - أنطونيو سيلفا - جواو كانسيلو.

الوسط: فيتينيا - جواو بالينيا - برونو فيرنانديس.

الهجوم: ديوغو جوتا - كريستيانو رونالدو - بيرناردو سيلفا.

موعد مباراة البرتغال وأيرلندا والقنوات الناقلة

تقرر انطلاق مباراة المنتخب البرتغالي أمام نظيره الأيرلندي في تمام التاسعة وخمس وأربعون دقيقة، وذلك من أجل الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 بألمانيا.

من المقرر إذاعة مباراة البرتغال أمام أيرلندا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، والمقرر لها إذاعة اليورو لهذا العام.

الجدير بالذكر أن منتخب البرتغال حقق الفوز خلال المباراة الودية الأولى أمام فنلندا بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب جوزيه ألفالادي فى لشبونة.