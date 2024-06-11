موعد مباراة البرتغال وأيرلندا وديًا استعدادًا لليورو

يستعد المنتخب البرتغالي بقوة لمنافسات كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024، وذلك من خلال مواجهات قوية.



ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، بعدما نجحت في الفوز باستضافة هذه المسابقة.

ويلتقي المنتخب البرتغالي بنظيره الأيرلندي في مواجهة قوية، والتي يشهدها ملعب "أفيرو".

موعد مباراة البرتغال وأيرلندا الودية

تنطلق مواجهة المنتخب البرتغالي أمام نظيره الأيرلندي في تمام التاسعة وخمس وأربعون دقيقة، وذلك من أجل الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 بألمانيا.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وأيرلندا

من المقرر إذاعة مباراة البرتغال أمام أيرلندا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، والمقرر لها إذاعة اليورو لهذا العام.

الجدير بالذكر أن منتخب البرتغال حقق الفوز خلال المباراة الودية الأولى أمام فنلندا بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب جوزيه ألفالادي فى لشبونة.