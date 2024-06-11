برشلونة يتلقى نقداً لاذعاً من أسطورته الحية ‏

شن المُدرب الهولندي رونالد كومان نقداً لاذعاً لإدارة نادي برشلونة بعد تأكد غياب النجم فرينكي دي يونج عن منافسات كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

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وكان المنتخب الهولندي قد أعلن مساء يوم الاثنين عن غياب دي يونج عن مُنافسات البطولة الأوروبية القارية بسبب الإصابة.

وخرج رونالد كومان وهو أسطورة لنادي برشلونة ومُدرب سابق للفريق ليشن هجوماً لاذعاً على الإدارة الفنية للفريق الكتالوني.

وقال كومان في تصريحات صحفية :"فرينكي ذو تاريخٍ طويل في مجال الإصابات، لذلك لزاماً علينا أن نُفكر في حالته الطبية".

وأضاف بنبرةٍ حادة :"برشلونة خاطر بحالته الطبية، ونحن يتعين علينا الآن أن ندفع الثمن".

وأشارت صحيفة سبورت الكتالونية إلى أن دي يونج ابتعد عن الصورة منذ مشاركته في الكلاسيكو ضد ريال مدريد في يوم 21 إبريل الماضي.

وأكد التقرير على أن دي يونج أصيب في الكاحل في 3 مناسبات مختلفة في آخر 6 شهور، وهو ما جعل مشاركته مستحيلة في اليورو.

يذكر أن كومان كان صاحب هدف فوز برشلونة بأول لقب في دوري أبطال أوروبا في 1992 حينما سجل هدف فوز الكتلان على سامبدوريا الإيطالي على أرض ملعب ويمبلي.

وسبق له أيضاً تدريب الفريق الأول للنادي في الفترة بين أغسطس 2020 وأكتوبر 2021.

وكلنه لا يحظى بشعبية كبيرة في أوساط مشجعي برشلونة، لأنه المسئول الرئيسي عن رحيل المُهاجم الخبير لويس سواريز.