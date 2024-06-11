المال يعرقل جهود فليك في برشلونة ‏

يرغب المدرب الألماني هانز فليك في الوصول لأقوى تشكيلة ممكنة مع فريق الجديد برشلونة، ولكن المال يقف عائقاً في هذا المسعى.

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وكان برشلونة قد تعاقد مع فليك قبل أيام لتعويض المُدرب الراحل تشافي هيرنانديز الذي ابتعد عن الصورة بعد خلاف مع رئيس النادي خوان لابورتا.

ويعمل لابورتا مع المدير الرياضي ديكو على تذليل العقبات أمام فليك، ولكن تصطدم رغباتهم بحقيقة الأزمة الاقتصادية التي يعيشها النادي وتجعل التحرك محدوداً في الميركاتو الصيفي.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية على سبيل المثال لرغبة برشلونة في الظهير الأيمن لنادي باير ليفركوزن جيريمي فريمبونج.

وبالتأكيد سيكون التعاقد مع فريمبونج مفيداً جداً لبرشلونة بالنظر للقيمة الفنية التي يمتاز بها النجم الشاب.

ولكن قدرات برشلونة المالية حالياً بالنظر للرغبة المُلحة في موازنة السجلات وفقاً لقواعد المالي النظيف.

ويسري الأمر أيضاً على خيار التعاقد مع لاعب الوسط الدفاعي الذي يُعد أولوية بالنسبة للنادي الكتالوني.

فقد برز خيارا التعاقد مع جوشوا كيميتش نجم بايرن ميونخ، وأمادو أونانا لاعب إيفرتون، ولكن سيكون برشلونة مُكبلاً بقيود السقف المالي في هذا الملف.

وما يزيد من الطين بلة ما نشرته صحيفة سبورت الكتالونية عن النجم ميكيل ميرينو نجم سوسيداد الذي يجذب اهتمام برشلونة، ولكن سيكون النادي مُقيدا في الصيف بحدود السقف المالي المُتاح في هذا المجال.

وسيكون على لابورتا حل أزمته المالية في أسرع وقت لإتاحة فرصة النجاح أمام المُدرب فليك.