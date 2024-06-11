أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت اليوم بالبورصة

أسعار الدواجن.. ننشر أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الثلاثاء 11 - 6-2024 حيث تشمل سعر كيلو الفراخ البيضاء، والفراخ البلدي، والفراخ الحمراء، كذلك نوضح سعر البيض.

أسعار الدواجن اليوم



سعر كيلو الفراخ البيضاء

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 92 و93 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الساسو

بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو بين 115 و116 جنيها.

سعر كيلو الفراخ البلدي

وصل سعر كيلو الفراخ البلدي بين 115 و120 جنيهًا.

سعر كيلو أمهات الفراخ البيضاء

وسجل سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء بين 65 و66 جنيهًا.

سعر البانية اليوم الثلاثاء

تصل أسعار البانية في محلات الفراخ بالأسواق المحلية إلى مستوى 195 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتكوت الأبيض شركات الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 26 و29 جنيهًا، وبلغ سعر الكتكوت أبيض قطعات الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط بين 24 و24.5 جنيه، ووصل سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط بين 6 و6.75 جنيه.

أسعار البط اليوم

سجل سعر لحم البط الفرنساوي ما بين 55 و65 جنيهًا، وبلغ سعر لحم البط المسكوفي ما بين 90 و91 جنيهًا، ووصل سعر لحم البط المولار بين 60 و61 جنيهًا.

سعر البيض اليوم

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 148 و151 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 147 و149 جنيهًا، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 129 و130 جنيهًا.