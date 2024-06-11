الوكيل يشارك في ندوة بعنوان "محطة الضبعة النووية كهرباء بانبعاثات صفرية"

بدار اخبار اليوم

حضر اليوم الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ندوة تحت عنوان "محطة الضبعة - كهرباء بانبعاثات صفرية ... المكاسب والأهداف" بدعوة من دار أخبار اليوم وذلك لتعريف المواطن المصري الجهود التي تبذلها أجهزة ووزارات الدولة لمواجهة التغييرات المناخية ورفع الوعي البيئي ونشر الثقافة.

وقد حضر من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المهندس محمد رمضان بدوى – نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة و اللواء يسن صيام - مساعد رئيس مجلس الإدارة للأمن و الإعلام والدكتور محمد دويدار - مدير مشروع الضبعة النووي و المهندس تامر شميس - رئيس قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة و المهندس خالد عطيه - النائب الأول لمدير مشروع الضبعة النووي.

وقد بدأت الندوة بمحاضرة تحت عنوان " محطة الضبعة النووية ....كهرباء بانبعاثات صفرية - المكاسب والأهداف" وألقاها الدكتور أمجد الوكيل تحدث خلالها عن أهمية الطاقة النووية ومدي الحاجة اليها، وعرض نبذة تاريخية عن مشروع الضبعة النووي لإلقاء الضوء على التاريخ العميق للدولة المصرية في هذا المجال، وكذلك مراحل تنفيذ مشروع المحطة النووية والعقود الخاصة بالمشروع، والموقف التنفيذي للمشروع لإلقاء الضوء على حجم الإنجاز على ارض الواقع، وكذلك أثر مشروع المحطة النووية الاجتماعي، وكذلك مساهمة المحطة النووية بالضبعة في الحد من الانبعاثات الكربونية وتغييرات المناخ، وألقى سيادته الضوء ايضا على مدى الدعم الذى توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية للمشروع.

وبعد المحاضرة تم فتح باب النقاش واستقبل الدكتور أمجد الوكيل الأسئلة من الحاضرين للرد عليها ودارت محاور الندوة حول: اخر مستجدات مشروع محطة الضبعة وكذلك توضيح البعد البيئي لإنشاء محطة الضبعة النووية، والفوائد الاقتصادية للمشروع والمكاسب السياسية والاجتماعية من محطة الضبعة، والبعد التكنولوجي خلال مراحل إنشاء المحطة. والتأثير الايجابي على الصناعات المصرية ووصول جودتها إلى المقاييس العالمية، وكذلك مراحل تنفيذ المحطة والتوقيتات المتوقعة، وكذلك خطط مصر المستقبلية لرفع نسبة الطاقة النووية في مزيج الطاقة حتى عام ٢٠٣٠، وخطط هيئة المحطات النووية لبناء الكوادر الوطنية للتشغيل والصيانة،

وجدير بالذكر ان هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحرص على نشر الثقافة النووية لتوعية الجمهور وتوطيد التقبل ونشر الوعي بالمشروع وأهميته.