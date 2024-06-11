طلبة: آداء المنتخب أمام بوركينا فاسو أفضل من مباراة غينيا بيساو

أكد مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" أن منتخب مصر كان له شكل مميز في مباراة منتخب بوركينافاسو عن المباراة التي أقيمت اليوم أمام غينيا بيساو.

وقال مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن آداء المنتخب أمام بوركينا فاسو أفضل من مباراة اليوم أمام غينيا بيساو والمنتخب كان له شكل في المباراة الأولي داخل أرض الملعب ".

وأضاف:"منتخب مصر افتقد الشكل الفني المميز داخل أرض الملعب أمام منتخب غينيا بيساو على من تواضع مستوى المنافس ".