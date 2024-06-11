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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تعرف على قرارات اجتماع مجلس إدارة الأهلي اليوم

مجلس الأهلي
مجلس الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم "+90"، أن شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي سوف تدير قناة النادي بداية من شهر أغسطس المقبل، وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "محمود الخطيب استعرض لأول مرة ما يخص مشروع القرن وستاد النادي، والتأكيد على أن تواجد شركات كبيرة لانشاء الاستاد أمر مهم جدًا وتحديدًا الشركة الإماراتية".

وأضاف أمير هشام: "العمل على تنفيذ المشروع سوف يكون خلال فترة قليلة وستكون شركة أليانز أرينا هي المسؤولة وسوف يتم تسمية الملعب باسمه".

واختتم: "الخطيب أبلغ مجلس الإدارة أنه قد يغيب لمدة 3 أشهر مقبلة للعلاج، وسوف يتجه إلى فرنسا مباشرةً أو يتجه إلى دبي لزيارة ابنته ومن ثم إلى فرنسا بعد ذلك".

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