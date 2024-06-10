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الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مواجهة الأهلي المحلية المقبلة بالدوري

بوابة الوفد الإلكترونية

يستعد الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي لملاقاه نظيره وفاركو مساء يوم الجمعه المقبل لحساب مؤجلات بطوله الدوري الممتاز على ملعب برج العرب بالاسكندريه.

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الأهلي يستقبل وفد نادي النصر القاهري


كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد واصل تدريباته بالأمس على ملعب التتش، استعدادًا للمواجهات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز التي تبدأ بمباراة فاركو .

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة النجوم أول أمس تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما واصل باقي اللاعبين الذين شاركوا في جزء من المباراة الودية تنفيذ بعض الفقرات داخل التتش ضمن البرنامج التدريبي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على النجوم بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت أول أمس، واطمأن خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين المشاركين في التدريبات اليومية مع الفريق.

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