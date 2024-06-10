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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد يوسف: تعادل مصر أمام غينيا بيساو جيد والمفروض نفكر هنعمل ايه في كأس العالم

محمد يوسف
محمد يوسف

أكد محمد يوسف المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، أن نتيجة تعادل منتخب مصر ضد غينيا بيساو، جيدة في ظل التأخر في بداية المباراة بهدف، والتعادل أحسن من الخسارة.

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وتابع يوسف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كنا قادرين على تحقيق الفوز خاصةً أن المنافس متواضع".

وأضاف محمد يوسف: "غياب التركيز وراء التباين في الأداء، بالإضافة إلى عامل الجو والملعب سبب في الاهتزاز ببداية المباراة، فضلاً عن الاستهتار بالمنافس".

واستطرد: "على منتخب مصر باسمه وتاريخه عليه أن يحسم المجموعة مبكرًا، خاصةً أن المنافسين في المجموعة ليست بحجم الفراعنة، والمفروض نفكر هنعمل اي في كأس العالم مش ازاي نوصل كأس العالم".

وأردف محمد يوسف: "الهدف الذي تلقاه منتخب مصر جاء يتحمل مسؤوليته رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم، ولكن الهدف ليس ملعوب".

واختتم: "لا اعلم كواليس ما حدث بين محمد صلاح وحسام حسن، ولكن من الوارد أن يكون حسام حسن غير رأيه في آخر لحظة، وفضل استكمال اللاعب للمباراة".

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