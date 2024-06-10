براعم التايكندو فى نادى قارون يحرزون المركز الثالث فى بطولة البنك الاهلى

حصل فريق البراعم للتايكندو بنادى قارون الرياضى بالفيوم، على المركز الثالث فى بطولة البنك الاهلى للبراعم .

وقدم مجلس إدارة نادي قارون الرياضي، برئاسة المستشار محمود عبد التواب رئيس مجلس الادارة التهنئة للاعبى الفريق لحصولهم على كأس المركز الثالث في بطولة البنك الأهلي المصري للتايكوندو للبراعم تحت سن 8 سنوات، والتي أقيمت في الصالة المغطاة بجامعة حلوان.

الالعاب الفردية

وصرح المهندس أحمد الأفندي، عضو مجلس الإدارة مقرر النشاط الرياضي للالعاب الفردية، أن هذا الفوز جاء نتيجة للاهتمام الكبير الذي يوليه النادي للألعاب الفردية.

وتجدر الإشارة إلى أن البطولة أُقيمت على مدار يومين بمشاركة 250 لاعبًا ولاعبة يمثلون 70 ناديًا وهيئة رياضية.

وقدم المهندس احمد الافندي الشكر لإدارة النشاط الرياضي بالنادي الكابتن محمد مصطفى مدير النشاط الرياضي والكابتن ياسر عبد الرحمن مشرف عام النشاط الرياضي ومحمد كمال مدير التسويق الرياضي بالنادي على جهدهم خلال الفترة الماضية والتي قد أتت بثمارها.

وتعد البطولة جزءًا من افتتاحية سلسلة بطولات البنك الأهلي المصري للبراعم تحت سن 9 سنوات للكروجي، والتي تقام لأول مرة بنظام الفرق. ويأتي هذا الفوز تحت إشراف الكابتن أشرف أبو النور، رئيس جهاز التايكوندو بالنادي، والدكتور مصطفى عبد العظيم أحمد المدير الفني، والكابتن حمادة محروس المدرب العام.

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