تعادل عجيب وغريب.. لميس الحديدي تعلق على مباراة مصر أمام غينيا (فيديو)

علقت الإعلامية لميس الحديدي على تعادل امنتخب مصر مع مباراة غينيا بيساو اليوم في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 القادمة، قائلة: "تعادل غريب وعجيب بين غينيا بيساو والمنتخب المصري سجلت هدفها الاول بعد خطأ دفاعي ثم هدف رائع لمحمد صلاح وهو هدف التعادل في الدقيقة 70".

وأضافت لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن الشوط الأول كان سيئا جداً بالنسبة للمنتخب المصري، ولكن في الشوط الثاني تحسن الاداء بعد نزول إمام عاشور".

هدف محمد صلاح عظيم كالعادة

وتابعت لميس الحديدي: "بعد شوط أول هو الأسوأ بدأ الشوط الثاني بعد التغيرات بضغط كبير من الفريق المصري في أول 20 دقيقة، وهدف لمحمد صلاح عظيم كالعادة في الدقيقة 70 ليحقق التعادل الايجابي، عاد التراجع في الاداء مجدداً بعد الهدف.

أكد نادر السيد نجم منتخب مصر السابق، أن تعادل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع غينيا بيساو بهدف لكل منهما، في إطار مباريات الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، أمر جيد، مردفًا: «المنتخب حقق هدفه من المباراة إذا لم نفز لا نخسر».

وقال نادر السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن منتخب مصر قدم مستوى جيدا طيلة المباراة، وهناك العديد من العوامل التي أثرت على لاعيبنا مثل درجات الحرارة والرطوبة، بالإضافة إلى إرهاق اللاعبين المحترفين بعد موسم طويل في الدوريات الأوروبية.

وأضاف نادر السيد مساء اليوم الاثنين، أن الشارع المصري كان متفاعل مع المنتخب الوطني خلال مباراة اليوم أمام غينيا بيساو، مشيرًا إلى أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني نجح في تخطي أول مباراتين رسميتين له بصورة أكثر من جيدة.

وتابع: المنتخب سنحت له أكثر من فرصة محققة لإنهاء المباراة، ولكن لم يوفق لاعبونا في التسجيل، ولكن في النهاية حقق المنتخب المطلوب منه وعاد بنقطة إيجابية».