إبراهيم عيسى يكشف "رقمًا مروعًا" لعدد شهداء مصر في نكسة يونيو 1967

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أننا نكرر الأخطاء دائمًا وتكرار الخطأ يعني أننا نجرم بحق التاريخ، قائلا: "لم نتعلم من التاريخ لأننا لم نقرأه ولم ندرسه ولم نفكر فيه"، مشددًا على أنه لم يدرس أحد النظام العربي وأصبحنا نعتمد على الاسطوانات والكذب بشأن الأحداث والتاريخ.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : "لم نغير منهج 67 حتى الآن ونكرر اخطاءه ولم نتعلم من نصر أكتوبر المجيد، وكأنه لم يحدث وعدنا لنفس أمراض نكسة 67"، مشددًا على أننا لسنا مجتمعات معنية بالتاريخ وتكرر الأخطاء دائمًا.

وأوضح إبراهيم عيسى، أن حرب 1967 أنتجت 9800 شهيدًا مصريًا من جنود وضباط مصر، لم نعرف هذا الرقم الصحيح للشهداء إلا في عام 1971، وهي أرقام مروعة، ولم يتم إعلان الحقائق ولم يتم دراستها بشكل كبير.

ويرى إبراهيم عيسى أن نكسة يونيو هي منتج مجتمع يعاني من غياب الديمقراطية ووجود قيود على الحرية والصحافة، قائلا إن المشير عبد الحكيم عامر نصح الرئيس جمال عبدالناصر بتغيير نظام الحكم وتوسيع هامش الحريات في خطاب استقالته من قيادة الجيش.

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وأوضح أن هزيمة يونيو مناسبة حتى نعرف السر، قائلا: "منتج يونيو 67 هو ليس هزيمة عسكرية فقط وهي منتج مجتمع وبهذه المناسبة لازم الشعب المصري يعرف، ومن المعروف أن الوثائق تنشر بعد 30 سنة واحنا بقالنا 55 سنة بعد النكسة ومن حقنا جميعا أن نعرف".

ويناشد الإعلامي إبراهيم عيسى، الرئيس عبد الفتاح السيسي إتاحة وثائق وتسجيلات ومحاضر ثورة يوليو لكل مواطن، معبرًا: "أناشد الرئيس السيسي أن يعطي الشعب تاريخه ويصدر تعليماته بأن تكون الوثائق والمستندات والمحاضر وأن تكون في أيدي الجميع سواء كانوا صحفيين أو مؤرخين أو شباب أو إعلاميين وكل وطني مهتم حتى لا نكرر أخطاءنا ومشاكلنا ولا بد أن نعرف ما الذي جرى لصالح الأمة".