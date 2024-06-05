إبراهيم عيسى: خطاب تنحي عبدالناصر الأكثر كذبًا وتزويرًا في التاريخ

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن خطاب تنحي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عقبب نكسة 5 يونيو 1967 أكثر خطاب في تاريخ مصر كذبًا وتزويرًا وتزييفًا، وبه أكاذيب عديدة، بيانات كذب والذي كان كذابًا هو جمال عبدالناصر، موضحا أن هذه الأمة التي خرجت من أجل الإصرار على بقاءه في الحكم وهو من نضج الشعب المصري وعظمته ووعيه الحضاري والتاريخ، بسبب أن البلاد كانت تمر بفترة صعبة وحالة من التفكك.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أننا نجهل الكثير من الحقائق حول هزيمة 67 نتيجة سياسات التعتيم، وجريمة 67 جريمة كاملة والتعتيم عنها جريمة أخرى"، مشيرا إلى أن حلقات الاستاذ هيكل "تجربة حياة" وكتاب الانفجار ومذكرات أعضاء مجلس قيادة الثورة كشفت تفاصيل الهزيمة.

ونوه بأن خطاب التنحي عنوان كامل للمأساة، موضحًا ان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر طلب عدم إذاعة خطاب التنحي مرة أخرى، وتجاهل الأستاذ هيكل كل ما جاء في خطاب التنحي، وأضاف: "عبدالناصر زعيم خالد بما فعله من إيجابيات وسلبيات، موضحًا أن الشعب خرج في 10 يونيو يطالبون بعدم تنحي الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أننا نكرر الأخطاء دائمًا وتكرار الخطأ يعني أننا نجرم بحق التاريخ، قائلا: "لم نتعلم من التاريخ لأننا لم نقرأه ولم ندرسه ولم نفكر فيه"، مشددًا على أنه لم يدرس أحد النظام العربي وأصبحنا نعتمد على الاسطوانات والكذب بشأن الأحداث والتاريخ.

وأضاف : "لم نغير منهج 67 حتى الآن ونكرر اخطاءه ولم نتعلم من نصر أكتوبر المجيد، وكأنه لم يحدث وعدنا لنفس أمراض نكسة 67"، مشددًا على أننا لسنا مجتمعات معنية بالتاريخ وتكرر الأخطاء دائمًا.

وأوضح إبراهيم عيسى، أن حرب 1967 أنتجت 9800 شهيدًا مصريًا من جنود وضباط مصر، لم نعرف هذا الرقم الصحيح للشهداء إلا في عام 1971، وهي أرقام مروعة، ولم يتم إعلان الحقائق ولم يتم دراستها بشكل كبير.

ويرى إبراهيم عيسى أن نكسة يونيو هي منتج مجتمع يعاني من غياب الديمقراطية ووجود قيود على الحرية والصحافة، قائلا إن المشير عبد الحكيم عامر نصح الرئيس جمال عبدالناصر بتغيير نظام الحكم وتوسيع هامش الحريات في خطاب استقالته من قيادة الجيش.

اقرأأيضًا.. إبراهيم عيسى: نكسة 67 كانت كارثة.. وخرجنا منها بفضل نوابغ العسكريين (فيديو)

وأوضح أن هزيمة يونيو مناسبة حتى نعرف السر، قائلا: "منتج يونيو 67 هو ليس هزيمة عسكرية فقط وهي منتج مجتمع وبهذه المناسبة لازم الشعب المصري يعرف، ومن المعروف أن الوثائق تنشر بعد 30 سنة واحنا بقالنا 55 سنة بعد النكسة ومن حقنا جميعا أن نعرف".