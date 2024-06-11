حلمي طولان يهاجم حسام حسن: "مبيعرفش يتكلم ويفتقد للفهم واللغة والثقافة"

شن حلمي طولان نجم الكرة المصرية السابق، هجومًا حادًا على حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، قائلًا:" فيه مدربين ما يعرفوش يتكلموا، وممكن نشوف منتخب مصر، وما حدث من تصريحات قبل تولي المسئولية".

وتابع خلال حواره ببرنامج "أرقام وأسواق" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، على قناة "أزهري"، :"مدرب المنتخب الوطني يجيب أن يكون على أعلى مستوى علمي وثقافي ويعرف يتكلم لغة بشكل كبير".

وواصل:"مفيش حاجة أسمها فرحة الفوز.. دا مدرب منتخب مصر أكبر منتخب في المنطق ويجب أن يكون المدرب على قدر كبير من الفهم والعلم والثقافة والتحدث".

ونوه إلى أن محمد صلاح لاعب عالمي ومحترف ويمتلك إمكانيات هائلة، مضيفًا:"هو في حتة تانية.. عقليه محترفة وقوية، ولا يهتم بالصغائر، وتريزيجيه واخد حقه تالت ومتلت".

وأضاف أن المنتخب الوطني في طريقه لكأس العالم، مستطردًا:"المنتخب من غير مدرب سيصعد لكأس العالم، في ظل هذه المجموعة الحالية.. واللاعبون عليهم الدور الأكبر".

وشدد على أهمية السوبر المصري القادم، مرجحًا إمكانية إقامته خارج مصر ، في ظل الإمكانيات والشعبية الكبيرة، مضيفًا:" نلعب خارج مصر طالما فيه فلوس ودخل".

ولفت إلى أن السوشيال ميديا وراء قدوم حسام حسن لتدريب المنتخب الوطني، والأمر لا علاقة له بـ"الروح القتالية" وما يقال، مضيفا:"الكرة علم ودراسة.. روح إيه بس.. هناك سمات شخصية عند كل لاعب.. كلام الروح ضحك على الدقون".

وتابع :"مزعلتش في يوم من الأيام أنني لم أتولى تدريب المنتخب الوطني، ولا أتمنى ذلك إطلاقًا لأسباب كثيرة، أن المدرب هو الحلقة الأضعف، وكبش الفداء، وأكبر مثال على ذلك ، حسام البدري، وإيهاب جلال، حيث لم يجد أيًا منهم مساندة، بيشتلغوا على مقولة اذهب وقاتل لوحدك".

وتحدث عن المدير الفني الحالي للمنتخب الوطني حسام حسن، قائلًا:"ورائهم لجان إلكترونية بتشتغل وتفرش كويس جدًا وهم السبب الرئيسي وراء قدومهم، مما دفع بوجودهم للمنتخب، لإرضاء الناس".