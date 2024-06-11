الثلاثاء 11 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

حلمي طولان يهاجم حسام حسن: "مبيعرفش يتكلم ويفتقد للفهم واللغة والثقافة"

حلمي طولان وحسام
حلمي طولان وحسام حسن

شن حلمي طولان نجم الكرة المصرية السابق، هجومًا حادًا على حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، قائلًا:" فيه مدربين ما يعرفوش يتكلموا، وممكن نشوف منتخب مصر، وما حدث من تصريحات قبل تولي المسئولية". 

وتابع خلال حواره ببرنامج "أرقام وأسواق" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، على قناة "أزهري"، :"مدرب المنتخب الوطني يجيب أن يكون على أعلى مستوى علمي وثقافي ويعرف يتكلم لغة بشكل كبير".

txt

حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة غينيا بيساو

txt

الحديدي: حسام حسن صنع لنفسه مشكلة في مباراة بوركينا فاسو

وواصل:"مفيش حاجة أسمها فرحة الفوز.. دا مدرب منتخب مصر أكبر منتخب في المنطق ويجب أن يكون المدرب على قدر كبير من الفهم والعلم والثقافة والتحدث".

ونوه إلى أن محمد صلاح لاعب عالمي ومحترف ويمتلك إمكانيات هائلة، مضيفًا:"هو في حتة تانية.. عقليه محترفة وقوية، ولا يهتم بالصغائر، وتريزيجيه واخد حقه تالت ومتلت". 

وأضاف أن المنتخب الوطني في طريقه لكأس العالم، مستطردًا:"المنتخب من غير مدرب سيصعد لكأس العالم، في ظل هذه المجموعة الحالية.. واللاعبون عليهم الدور الأكبر". 

وشدد على أهمية السوبر المصري القادم، مرجحًا إمكانية إقامته خارج مصر ، في ظل الإمكانيات والشعبية الكبيرة، مضيفًا:" نلعب خارج مصر طالما فيه فلوس ودخل".

ولفت إلى أن السوشيال ميديا وراء قدوم حسام حسن لتدريب المنتخب الوطني، والأمر لا علاقة له بـ"الروح القتالية" وما يقال، مضيفا:"الكرة علم ودراسة.. روح إيه بس.. هناك سمات شخصية عند كل لاعب.. كلام الروح ضحك على الدقون". 

وتابع :"مزعلتش في يوم من الأيام أنني لم أتولى تدريب المنتخب الوطني، ولا أتمنى ذلك إطلاقًا لأسباب كثيرة، أن المدرب هو الحلقة الأضعف، وكبش الفداء، وأكبر مثال على ذلك ، حسام البدري، وإيهاب جلال، حيث لم يجد أيًا منهم مساندة، بيشتلغوا على مقولة اذهب وقاتل لوحدك". 

وتحدث عن المدير الفني الحالي للمنتخب الوطني حسام حسن، قائلًا:"ورائهم لجان إلكترونية بتشتغل وتفرش كويس جدًا وهم السبب الرئيسي وراء قدومهم، مما دفع بوجودهم للمنتخب، لإرضاء الناس".

مواد متعلقة

أبو الوفا: العلاقة بين حسام حسن ومحمد صلاح رائعة

ميدو: مباراة بوركينا فاسو نقطة تحول في مسيرة حسام حسن مع المنتخب

حسن شحاتة: طريقة لعب حسام حسن أمام بوركينا جيدة ولكن لم تكتمل

أيمن يونس يدعم حسام حسن: قرار إشراك الشناوي سليم.. وينتقد إمام عاشور

أبو مسلم: حسام حسن كان ذكيا في اختيار طريقة اللعب أمام بوركينا فاسو

ناقد رياضي : حسام حسن فاجئني بالتشكيل.. وعودة صلاح مكسب كبير

ناقد رياضي: عودة الجماهير سبب الانتصار الأول.. و الروح عادت للجسد بتواجد حسام حسن

حسام حسن يعلق على إصابة إمام عاشور

الجريدة الورقية