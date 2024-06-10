مفاجأَة حول حصيلة مدرس الجيولوجيا المالية من حفلته الدراسية في الاستاد.. فيديو

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على واقعة الفيديو المتداول لمدرس جيولوجيا يجمع الطلاب للمراجعة بصالة حسن مصطفى للألعاب الرياضية، قائلة: «شكله شاطر».

وأضافت عزة مصطفى خلال تقديم برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدي البلد، «تذكرة دخول الصالة من كل طالب حوالي 300 جنيه، وكان فيه عدد كبير جدًا من الطلبة وصل عددهم تقريبًا إلى 4 آلاف طالب».

وتابعت: طلبة الجيولوجيا استقبلت المدرس ولا استقبال محمد صلاح ولا عمرو دياب في زمانه، واللي لفت نظري تعليقات الناس على الفيديو.

وأكملت الإعلامية عزة مصطفى: كل التعليقات بيقولوا إن الطلبة دول ليس عليهم لوم على الإطلاق، وأن المدرس قد يكون شاطر في مادته لأن يجمع كل هؤلاء الطلبة لتدريسهم هذه المادة.

واختتمت الإعلامية عزة مصطفى حديثها، قائلة: «المدرس ده لو مكنش كويس، مكنش الجمهور ده كله راح، ولازم نتوقف أمام هذه الواقعة كثيرًا».

وأعلن المتحدث الرسمي لـ وزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، إحالة المسئولين عن صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر للتحقيق، وكذلك وقف المدير التنفيذي للصالة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الرسمية.

جاء ذلك على إثر السماح لمعلم جيولوجيا بإعطاء دروس خصوصية بالصالة صباح اليوم، في إطار تنمية موارد الصالة المغطاة، ولكن دون الرجوع للوائح القانونية الحاكمة والمنظمة لهذه الأمور.

وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على صرف دعم مالي بقيمة 7 ملايين جنيه للجنة البارالمبية والاتحادات البارالمبية ولجان ذوي الإعاقة بالاتحادات الأولمبية المتأهلة لدورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024، وذلك في خطوة تؤكد التزام الدولة المصرية بدعم رياضة ذوي الإعاقة.