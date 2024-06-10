القبض على المتهم بالاعتداء على شخص بسلاح أبيض في الإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن شكوى أحد الأشخاص من اعتداء آخر عليه بالضرب وإحداث إصابته بالإسماعيلية وصدور أحكام قضائية ضده.

وبالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية بتضرره من (آخر "محكوم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات في إحدى القضايا) لاعتدائه عليه بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته لخلافات الجيرة وجرى ضبط المشكو في حقه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله في حينه.

ومن جهة اخرى أصدرت محكمة شمال القاهرة، العمالية حكمها في القضية المرفوعة من المحامي هاني سامح، لصالح مندوب دعاية طبية بإحدى شركات الأدوية، في القضية 364 لسنة 2022، والذي حكم لصالح العمل بإلزام الشركة بسداد مبالغ مجموعها 600 ألف جنيه، لصالح العامل كتعويض عن فصله تعسفيا.

جاء في صحيفة الدعوى، أنه لا يجوز فصل العامل أو الموظف بالقطاع الخاص سوى في حالات محددة على سبيل الحصر، إذا ارتكب خطأ جسيما، إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة، أو قدم مستندات مزورة، أو إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرارا جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه أو إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

