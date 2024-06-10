استدرجوه لليلة حمراء.. المشدد 15 عاما للمتهمين بتعذيب عامل حتى الموت

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 3 سيدات وعاطل بالسجن المشدد 15 عاما لاتهامهم بقتل عامل بعد تعذيبه في دار السلام.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما قامن ٣ سيدات وآخر (زوج سيدة منهم) بإستدراج المجني عليه لقضاء ليلة حمراء وهم "عبدالله. ع، وعائشة. ع، وأسماء. م وكريمة. ح".

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل عمدًا وسبق الإصرار والترصد واحتجاز وخطف المجنى عليه فى منطقة دار السلام.

حملت القضية رقم 320 لسنة 2023 جنايات دار السلام والمقيدة 26 لسنة 2024 كلي، قيام المتهمين بقتل المجني عليه اشرف حسن عبد الله - عمدا مع سبق الإصرار المصمم علي ذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه وأعدوا لذلك الغرض أدوات - آت وصفها - وانتهزوا وصوله إلى محل الواقعة عقب استدراجه من قبل المتهمة الثالثة لإقامة علاقة غير شرعية، وما إن ظفروا به حتى أحكموا عليه قبضتهم واحتجزوه وعذبوه.

كما أن المتهمين انهالوا على المجني عليه ضربًا بأيديهم، وباستخدام الأدوات المعدة لذلك حيث استقرت بمختلف أنحاء جسده - حتى خارت قواه محدثين إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي ولفظ أنفاسه وفارق الحياة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات التي تجري معهم إلى أن تمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.