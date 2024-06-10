تشكيل غينيا بيساو الرسمي أمام المنتخب المصري بتصفيات كأس العالم

أعلن الجهاز الفني لمنتخب غينيا بيساو الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي لويس بوا مورتي، التشكيل الرسمي لمواجهة منتخب مصر، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.



وكان المنتخب المصري قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف واحد، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

وتعادل منتخب غينيا بيساو سلبيًا بدون أهداف في الجولة الماضية أمام إثيوبيا.

تشكيل غينيا بيساو الرسمي أمام المنتخب المصري

حراسة المرمى: مانويل بالدي.

خط الدفاع: مارسيلو ديالو- أوبا سانجانتي - جيفرسون إينكادا - فالي كاندو.

خط الوسط: ألفا سيميدو - جانيو بيكل - موريتو كاساما.

خط الهجوم: إلفيس بالدي- ماما بالدي - فرانكولينو جلودا ديجو.

ومن المقرر انطلاق مواجهة المنتخب المصري أمام نظيره غينيا بيساو في تمام السابعة من مساء اليوم الإثنين.