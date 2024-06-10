"النجوم" يواجه منتخب مصر للشباب وديا

أعلن نادي النجوم لكرة القدم عن إقامة مباراة ودية بين الفريق الأول بالنادي مع منتخب مصر للشباب "مواليد 2005" تحت قيادة المدير الفني وائل رياض.



ويلتقي فريق النجوم مع المنتخب الوطني للشباب يوم غد الثلاثاء على ستاد نادي المقاولون العرب في تمام الساعة الثامنة مساءاً.

وذلك ضمن سلسلة المباريات الودية للفريق الأول بنادي النجوم إستعداداً للدوري القسم الثاني الموسم القادم ، كما يستعد منتخب مصر للشباب لتصفيات الأمم الإفريقية المؤهلة الى كأس العالم للشباب 2025.

وكان فريق النجوم قد واجه فريق الأهلي يوم السبت الماضي في مباراة ودية والتي إنتهت بفوز الأخير بهدف نظيف.