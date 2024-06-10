الأهلي يفاضل بين 5 لاعبين لخلافة علي معلول

يفاضل النادي الأهلي خلال الفترة الحالية بين أكثر من لاعب للانضمام للفريق لتدعيم الجبهة اليُسرى خلال الموسم المقبل بعد إصابة علي معلول بقطع في وتر أكيلس وحاجته للعلاج فترة لا تقل عن 6 أشهر وربما يرحل عن النادي نهائياً.

قال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا " النادي دخل في مفاوضات مع أكثر من ظهير أيسر أبرزهم المغربي يحيى عطية الله لاعب نادي سوتشي الروسي ، ويسري وحيد (طلائع الجيش )ومصطفي ميسي ( زد ) ووليد علي (فاركو ) ومحمد حمدي ( انبي) ".

وأشار محمد الليثى " صفقة يحيى عطية الله تواجه بعض المشاكل المالية مع النادي الروسي ووكيل اللاعب ، لذا فالأهلي يضع أمامه عدة خيارات محلية للتعاقد مع إحداها حال فشل مفاوضات اللاعب المغربي بشكل رسمي ".

وأكد محمد الليثى " أن الرباعي يسرى وحيد ووليد علي ومصطفى ميسي ومحمد حمدي ضمن الأسماء المطروحة لخلافة علي معلول وسيتم إختيار أحدهم حال فشل صفقة عطية الله ".