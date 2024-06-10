الجامعة البريطانية تستقبل كبار الإعلاميين لمناقشة مشروعات التخرج

اختتمت كلية الإعلام والاتصال في الجامعة البريطانية في مصر، تحت إشراف الدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام والاتصال، سلسلة مناقشات مشروعات تخرج الطلاب من الأقسام المختلفة بالكلية.

جاء ذلك بحضور ومشاركة كوكبة من الإعلاميين والنقاد وصناع السينما، على مدار ثلاث أيام، شملت الأقسام المختلفة بالكلية مثل قسم السينما والإذاعة والتلفزيون والعلاقات العامة والإعلان.





وتكونت لجنة التحكيم في قسم الإذاعة والتليفزيون من الدكتورة منى الحديدي، والدكتورة هبة السمرى والإعلامية ألفة السلامي وفؤاد أبو حجلة المستشار الإعلامي لقناة الغد وسمير عمر مدير مكتب سكاي نيوز عربية.

وفي قسم السينما شارك في تحكيم الأفلام رئيس أكاديمية الفنون الدكتورة غادة جبارة ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق المهندس أسامة الشيخ، والمايسترو راجح داود، والناقد طارق الشناوي، أستاذ النقد والأدب العربي الدكتور يسري عبد الله، الدكتور شريف صالح الكاتب الروائي، والمخرج الدكتور علي شوقي، والناقدة الفنية فايزة هنداوي، المخرج الكبير هاني لاشين.

وفي قسم الاتصالات التسويقية المتكاملة للعلاقات العامة والإعلان تكونت من لجنة تحكيم من عدد من الخبراء في مقدمتهم حليم أبو سيف وفوزي الماوي ومنة الليثي وإنجي مجدي ومي علي ولينا صالح أبو سامرة.

بدوره، توجه الدكتور محمد شومان، عميد الكلية، بخالص التهنئة لطلابه على تخرجهم والجهد الكبير الذي بذلوه لتحويل أفكارهم إلى مشاهد سينمائية وأفكار ومشروعات حية على أرض الواقع، لأثبات تمتعهم بالمواهب الحقيقية في التمثيل والإخراج والتصوير.

وأكد الدكتور "شومان"، حرص الكلية على إنتاج أفضل المواد الإعلامية ، فضلًا عن تقديم الدعم اللازم للطلاب من قبل أعضاء هيئة التدريس للطلاب خلال مراحل المشروع المختلفة، والاستفادة من آراء الأساتذة في الكلية وكذلك أعضاء لجنة التقييم.

نبذة عن الجامعة البريطانية

يذكر أن الجامعة البريطانية يترأسها الدكتور محمد لطفي، وتضم 11 كلية، هي: كليات الهندسة، هندسة الطاقة والبيئة، طب وجراحة الفم والأسنان، التمريض، القانون، الإعلام والاتصال، الفنون والتصميم، الصيدلة، نظم المعلومات وعلوم الحاسب، الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، الآداب والإنسانيات، كما تطبق الجامعة نظام التعليم البريطاني، وتمنح خريجيها الشهادات الثنائية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، والجامعات الأجنبية الشريكة وهي: (London South Bank University & Queen Margaret University& Manchester Metropolitan University)، كما تمنح الجامعة البريطانية لطلابها فرصة لدراسة فصل دراسي بالخارج بجامعة London south bank، الشريك البريطاني للجامعة.