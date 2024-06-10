إعتماد نتيجة الفرقة الأولى لبرنامج DMEB بكلية التجارة الدولية واللغات بالإسماعيلية الجديدة

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية عن اعتماد أولى نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2023-2024، حيث تم اليوم اعتماد نتيجة الفرقة الأولى لبرنامج ال DMEB بكلية التجارة الدولية واللغات حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 93%.

جاء ذلك بالتزامن مع اعتماد الدكتورعادل حسن نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية للشئون الأكاديمية نتيجة المستوى الأول بكلية التجارة الدولية واللغات برنامج Dmeb حيث بلغت نسبة النجاح في المواد كالتالي :

• Social Cases 100%

• Computer Science 97%

• Principles of Economics 90%

• Operating systems 92%

• Database 86%

• Principles of Law 89%

هذا وقد هنأ الدكتور عادل حسن الطلاب الأوائل على تفوقهم ، ومشاركتهم بالأنشطة الطلابية في إطار الاهتمام بالحياة المتوازنة لأبنائنا الطلاب بما يحقق هدف جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بتخريج مخرج تعليمي متميز بالمستوى الذي يخدم مجتمع المال والأعمال ويحقق متطلبات سوق العمل.

وجاءت نتيجة الطلاب الخمس الأوائل كما يلي:

• الطالبة نهلة علي أحمد بالمركز الأول بنسبة نجاح 95.6 %

• الطالبة آلاء إبراهيم الدسوقي بالمركز الثاني بنسبة نجاح 94.8%

• الطالبة تقى تيسير محمد السيد بالمركز الثالث بنسبة نجاح 94.6 %

• الطالبة ملك أسامة محمد بيومي بالمركز الرابع بنسبة نجاح 92.6 %

• الطالبة روان سمير صديق صادق بالمركز الخامس بنسبة نجاح 92.3%

جاءت أعمال الامتحانات ورصد وإعلان النتائج تحت إشراف الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة، والدكتورة رشا الفقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد جمال خطاب منسق برنامج ال DMEB، والدكتورة رانيا حمادة رئيس كنترول برنامج التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية DMEB.

ومن جانبه - أفاد الدكتور أحمد جمال خطاب ، أن الأجواء الامتحانية سادها الهدوء والانضباط مع الالتزام التام بالقواعد والتعليمات، كما كانت المنظومة التعليمية على مدار الفصل الدراسي الثاني مليئة بالطاقة الإيجابية، وتحفيز الطلاب على التعلم واكتساب المهارات، وكذلك تشجيع الطلاب على الحصول على الدورات التدريبية في مجال البرمجة، وبناء وتصميم المواقع إلى جانب تكنولوجيا المعلومات، وذلك لاستثمار الإجازة ورفع المستوى المهاري للطلاب في الجانب التقني والمهاري إلى جانب المستوى الدراسي والتعليمي الجيد الذي يتمتع به الطلاب بالبرنامج .