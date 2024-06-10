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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

اليوم بدء تنفيذ قواعد جديدة بشأن طلبات اللجوء في اليابان

اليابان
اليابان

 

دخلت اليوم الاثنين، في اليابان حيز التنفيذ قواعد جديدة تتعلق بالهجرة تقيد عدد المرات التي يمكن فيها للأجانب التقدم للحصول على صفة اللجوء، مما يتيح للبلاد ترحيل الأشخاص الذين تم رفضهم أكثر من مرة.

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وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن الذين تقدموا بثلاثة طلبات لجوء أو أكثر يواجهون حاليا خطر الترحيل وفقا لقانون الرقابة على الهجرة والاعتراف باللاجئين المعدل في حال لم يقدموا أسبابا منطقية تدعم مواقفهم.

 

ويذكر أنه في السابق، لم يكن من الممكن أن ترحل اليابان أي شخص أجنبي يتم النظر في طلبه للجوء، ولكن تم إجراء التعديلات، حيث تعتقد السلطات أنه يتم إساءة استخدام النظام من جانب الذين يتقدمون بطلبات لجوء متكررة في محاولة للبقاء في اليابان.

                                                                                                                                                                          

وواجه التشريع المعدل معارضة من جانب المنتقدين، الذين قالوا إنه يمكن أن يؤدي لإعادة أشخاص يواجهون خطر الاضطهاد في بلادهم.

 

ويذكر أنه خلال عام 2023، منحت اليابان صفة اللجوء لعدد قياسي يقدر بـ 303 أشخاص، من بينهم خمسة تقدموا بطلب للجوء أكثر من مرة.

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