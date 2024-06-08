نقص الوقود في اليابان يعيق زيادة الرحلات الجوية وسط طفرة للسياحة

قالت مصادر صناعية وحكومية يابانية اليوم السبت إن النقص الحاد في الوقود للرحلات التجارية في المطارات في جميع أنحاء اليابان أدى إلى صعوبات في زيادة عدد الرحلات الدولية وإضافة مسارات جديدة.

وقد تجاوزت الزيادة في الطلب على الرحلات الجوية بسبب زيادة السياحة الداخلية القدرة التوريدية لمصافي النفط، مع تفاقم المشكلة بسبب نقص العمالة في مرحلة التوزيع - وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية.

ومع تهديد المشكلة بإضعاف الجهود المبذولة لتنشيط الاقتصادات الإقليمية من خلال السياحة الدولية قبل ذروة موسم العطلات الصيفية، تقوم الوزارات الحكومية ذات الصلة بتقييم الوضع للنظر في التدابير المضادة.

ووفقا لحكومة محافظة هيروشيما في غرب اليابان، اضطرت شركة طيران أجنبية إلى مراجعة خططها لزيادة الرحلات الجوية الآسيوية من وإلى مطار هيروشيما بسبب عدم كفاية إمدادات الوقود. وأضافت أن شركة طيران أخرى تواجه أيضًا تحديات في تأمين الوقود لفصل الصيف وما بعده.

وتأثرت مطارات شيتوس وأساهيكاوا وأوبيهيرو الجديدة في هوكايدو بالمثل من نقص الوقود في الوقت الذي خططت فيهم لزيادة الرحلات الجوية.

وتدرس رابطة الحكام الوطنيين مطالبة الحكومة المركزية باتخاذ إجراءات لأن المطارات في أجزاء من مناطق كانساي وشيكوكو وكيوشو تواجه أيضًا صعوبات في زيادة عدد الرحلات الجوية، وفقًا لمصادر حكومية محلية مطلعة على الأمر.

وفي اليابان، يقوم تجار النفط بالجملة بتزويد طائرات الركاب بالوقود المكرر من النفط الخام بشكل تعاقدي،ولا يمكنها أن تزيد إنتاجها فجأة لأنها كانت تقوم بدمج منشآتها تحسبا لانخفاض الطلب على المنتجات النفطية على المدى المتوسط ​​إلى الطويل،وهناك أيضًا خيار بيع الوقود المستورد كإجراء مؤقت. لكنهم يواجهون خطر عدم تحقيق الربح بهذه الطريقة.

وذكر مصدر في إحدى شركات تكرير البترول: "نحن نعطي الأولوية للطلب المتزايد من العملاء الحاليين ولا يمكننا الاستجابة بشكل مناسب لخطط المسارات الدولية الجديدة أو الزيادات المفاجئة في الرحلات الجوية".

كما يوجد نقص في السائقين وعمال المطار المشاركين في عملية نقل الوقود من المصافي إلى المطارات وضخه في الطائرات.