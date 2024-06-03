نمو النشاط الصناعي في اليابان للمرة الأولي منذ عام

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الخاص بـ "Jibun Bank " في اليابان ليصل إلى 50.4 نقطة الشهر الماضي من 49.6 نقطة في أبريل، علما أن 50 نقطة تفصل بين النمو والانكماش.

النشاط الصناعي في اليابان

ارتفع المؤشر نيكاي فى اليابان، اليوم الاثنين، مقتفيا أثر مكاسب وول ستريت بعدما دعم تقرير للتضخم في الولايات المتحدة التوقعات بخفض أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم هذا العام.

الأسهم فى اليابان : ارتفاع المؤشر نيكاي الياباني على أثر مكاسب "وول ستريت"

الأسهم اليابانية

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق اليابان خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، مقتفيا أثر مكاسب وول ستريت بعدما دعم تقرير للتضخم في الولايات المتحدة التوقعات بخفض أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم هذا العام.

وأغلق المؤشر نيكاي فى أسواق اليابان مرتفعا بنسبة 1.13%ليصل الى مستوى 38923.03 نقطة، بعد أن بلغ مستوى 39 ألف نقطة المهم معنويا في وقت سابق من الجلسة.

كما أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق اليابان مرتفعا بما يصل نسبته نحو 0.92 %ليصل الى مستوى 2798.07 نقطة.

وتحسنت المعنويات مع تفاعل السوق مع بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة الذي صدر يوم الجمعة، وأظهرت البيانات صعود المؤشر 0.3% الشهر الماضي متماشيا مع التوقعات، مما عزز التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي ) أسعار الفائدة هذا العام.

وأنهى المؤشران داو جونز وستاندرد آند بورز 500 التعاملات يوم الجمعة على ارتفاع، مما عزز الشعور بالارتياح خلال عمليات التداول في بورصة طوكيو ودعم مكاسب واسعة النطاق للأسهم اليابانية،ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكاي ارتفع 185 وتراجع 40 سهما.

وصعد مؤشر القطاع المالي، الذي يميل إلى الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة، اليوم الاثنين مع ارتفاع أسهم شركات التأمين 3.1%وشركات الأوراق المالية 3.8% ليسجل أفضل أداء بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو.

ومن بين الأسهم الفردية قفز سهم مجموعة دايوا سيكيورتيز فى أسواق الأسهم اليابانية 5.6% وسهم نومورا القابضة 4%، وزاد سهم شركة طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 1.7% وسهم فاست ريتيلنج 1.8%.

وتراجعت أسهم عدد من شركات صناعة السيارات بعد أن قالت وزارة النقل اليابانية إنه تم رصد مخالفات من جانب خمس شركات سيارات كبرى وسجل سهما مازدا موتور وتويوتا موتور أكبر الخسائر فى أسواق الأسهم اليابانية بواقع 3.3% و1.8%على الترتيب.