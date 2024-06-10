محافظ الجيزة يتعرف علي آراء المواطنين في التخطيط المرورى الجديد لمحور المريوطية فيصل

خلال جولته لتفقد أعمال تطوير محاور المنصورية والمريوطية

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على إهتمام الدولة وقيادتها برفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم بمختلف القطاعات .

جاء ذلك خلال جولة المحافظ لتفقد أعمال التطوير الجارية بقطاعات محور المريوطية والمنصورية، حيث حرص المحافظ على الحديث مع المواطنين من المارة وقائدى المركبات للتعرف على مدى رضائهم عن الأعمال ومناقشة أرائهم وإقتراحاتهم فى ذات الصدد.

كما إصطحب راشد عدداً من المواطنين من قاطنى المنطقة فى جولة لتفقد أعمال المخطط المرورى الجديد بالمنطقة الواقعة بين كوبرى فلفلة وتقاطع المريوطية مع الطريق الدائرى

واستعرض المحافظ تفاصيل المخطط ودوره فى القضاء على العشوائية المرورية وتسهيل حركة وإنتظار المركبات دون إعاقة الحركة المرورية.

كما اوضح محافظ الجيزة ان الأعمال تأتي في اطار حرص الدولة علي رفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير والمناطق الاثرية ورفع كفاءة المناطق المحيطة .

حيث أكد المواطنين على الفارق الذى تحدثه الأعمال من حيث تحقيق السيولة المرورية والتخفيف من معاناتهم بسبب التلوث والضوضاء الناتجة عن المواقف العشوائية والتكدسات المرورية سابقا.

وعبر المواطنون عن سعادتهم وإعجابهم بالأعمال، والمستوى الحضارى الذى إنتقلت إليه المناطق المطلة على المحاور المذكورة، مبدين إستعدادهم للتعاون والمساهمة فى إجراءات الحفاظ عليها و إستدامتها.