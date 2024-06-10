الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

فئات يحق لها الحصول على منح الجامعات 2024 والشروط المطلوبة

منح دراسية
منح دراسية

يترقب الآلاف من الطلاب والطالبات بالثانوية العامة 2024، الكشف عن المنح الدراسية المجانية التي تمنحها الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الدولية لعدد من الطلاب وفقا للاشتراطات والقواعد والضوابط التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات.

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وتكون المنح الدراسية شاملة كافة المصاريف والإقامة خلال فترة سنوات الدراسة بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس في الجامعة.

الفئات التي يحق لها الحصول على منح دراسية مجانية

- الطلاب الأوائل في الثانوية العامة.

- الطلاب المتفوقون دراسيًا.

- الطلاب ذوي الحالات الاجتماعية الصعبة من المتفوقين.

- أبناء الشهداء.

- الطلاب المتفوقين رياضيًا.

شروط الحصول على منحة دراسية

- أن يكون الطالب مدرج بمجموعه في الثانوية العامة من الأوائل.

- أن يجتاز الحد الأدنى للالتحاق بالكلية بنسبة عالية في مجموع الثانوية العامة.

- أن يقدم الأوراق التي تثبت حالته الاجتماعية كبحث اجتماعي صادر من جهة حكومية.

- شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الثانوية.

- التقديم في الموعد الذي يحدده المجلس الأعلى للجامعات.

 

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