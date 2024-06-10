تعرف على.. حقيقة تداول «شاومينج» لامتحان الدين للثانوية العامة بالمنيا

تداولت مجموعات الغش الإلكتروني عبر تطبيقات تيليجرام وواتساب، صورًا زعمت أنها لأسئلة امتحان مادة التربية الدينية، لطلاب الثانوية العامة 2024، إلا أن ما تم تداوله عبر صفحات الغش ما هي إلا امتحانات تدريبية واسترشادية للطلاب.

وحذرت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، من الانسياق وراء صفحات الغش الإلكتروني، والتي تسعى إلى نشر التوتر والخوف بين أولياء الأمور، وتشتت الطلاب قبل أداء امتحاناتهم، وأكدت مديرية التربية والتعليم، أن أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 مؤمنة بشكل كامل، موضحة أنه من المستحيل أن يتم تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 قبل بدء اللجان الامتحانية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم وضع باركود على جميع أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024، للتعرف على هوية الطالب، في حالة إذا تم تداول أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 بعد بدء اللجان، ومعاقبته، وشددت وزارة التعليم على المراقبين والملاحظين، بتفتيش الطلاب جيدًا قبل دخول اللجان الامتحانية، والمرور بالعصا الإلكترونية على اللجان بعد مرور 15 دقيقة من وقت الامتحان، للكشف عن أي أجهزة إلكترونية أو هواتف محمولة.

وفرض القانون عقوبات على كل من طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روج، أو تداول امتحانات الثانوية العامة 2024 وأجوبتها، أو ساعد في ذلك، بأي وسيلة كانت، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام لامتحانات الثانوية العامة 2024، وجاءت العقوبات تشمل، الحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، ويعاقب كل من ساعد على الشروع في ارتكاب أي فعل، من نشر، أو طبع، أو أذاع، أو روج لأسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2024، بعقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

وكانت قد انطلقت في الساعة التاسعة صباح اليوم الإثنين، ماراثون الثانوية العامة بالمنيا، وسط إجراءات أمنية مشددة، أمام وبمحيط لجان الإمتحانات ، حيث انطلق امتحان التربية الدينية، بجميع لجان امتحانات المنيا، ولم ترصد غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالمنيا، أي مشاكل أو تأخر في اللجان.

حيث انتظمت جميع اللجان في الموعد المحدد، وتم توزيع الأسئلة على الطلاب، ويؤدي 37 ألفا و432 طالبًا وطالبة بشهادة الثانوية العامة امتحاناتهم اليوم الإثنين 10 يونيو بمحافظة المنيا، في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، حيث تم تخصيص 100 لجنة على مستوى جميع المراكز، يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة.

وأعلن حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، رفع درجة الإستعداد القصوى؛ استعدادًا لإمتحانات الثانوية العامة، بمختلف الإدارات التعليمية بالتنسيق بين كل الجهات والأجهزة المعنية، وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن ذلك يأتي بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وشدد حمدي على التنسيق التام بين المديرية وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمراكز المختلفة، لتأمين كافة اللجان الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، كما شدد حمدي مصطفى، على أهمية تحقيق التناغم والتعاون في تنفيذ كافة التوجيهات والإجراءات المتعلقة بانضباط سير الامتحانات، ومراجعة موقف اللجان الواقعة بنطاق كل إدارة تعليمية، من حيث توفير الإضاءة الجيدة، والتأكد من صيانة المراوح وتوفير مبردات مياه نظيفة للشرب بكافة اللجان، والتأكيد على نظافة الحمامات، وتوفير زائر صحي بكل لجنة بالتنسيق مع مديرية الصحة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت اليوم الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية. وأوضحت الوزارة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، ستستمر حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما تبدأ امتحانات المواد الأساسية، في 22 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة، عدة نقاط، من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024، في الساعة التاسعة صباحًا، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إنهاء استعداداتها لإجراء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، والتي انطلقت اليوم الاثنين 10 يونيو الجاري، وتستمر حتى 30 يوليو المقبل، داخل 100 لجنة عامة، خصصت لاستقبال 37432 طالبًا وطالبة، بينهم (23985 طالبا وطالبة شعبة علوم- 2370 شعبة رياضة- 11077 شعبة أدبية).

وقال المهندس حمدي مصطفي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أنه تم الانتهاء من تجهيز 100 لجنة عامة، بينها 99 لجنة داخل المدارس ولجنة واحدة بالسجن ، وتم توفير مائة عصا إلكترونية لفحص الطلاب والملاحظين والمشرفين على الامتحانات قبل دخول اللجان، وكشف مصطفى، عن وجود تنسيق بين المديرية، والأجهزة الأمنية لنقل أسئلة الامتحانات من مركز التوزيع إلى اللجان العامة بالمراكز، وتأمين عودة أوراق الإجابة إلى مركز التوزيع.

وأكد وكيل الوزارة، الانتهاء من تجهيز وتوفير استراحات الملاحظين، والرعاية الصحية، بكل لجنة عامة، وتوفير سيارات الإسعاف لاستخدامها في حالة الطوارئ بالإضافة، إلى عدم قيام شركتي الكهرباء ومياه الشرب، بإجراء أي صيانة خلال ساعات الامتحانات.