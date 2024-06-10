سيراميكا كليوباترا يواصل الإستعداد لمواجهة الزمالك في الدوري

يستعيد فريق سيراميكا كليوباترا خدمات لاعبه حسين حسني لاعب الفريق ، في المباراة المقبلة أمام الزمالك والتي تأتي ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وتأكدت جاهزية حسين حسني لاعب سيراميكا كليوباترا للمشاركة أمام الزمالك، بعد تعرضه للإصابة بكسر في الترقوة، نوفمبر الماضي، حيث غاب عن الملاعب لفترة طويلة.

وتعافى لاعب سيراميكا كليوباترا من الإصابة، وبات جاهزًا لدعم الفريق بداية من مباراة الزمالك، بناءً على رؤية الجهاز الفني.

ويواصل الفريق استعداته لمواجهة الزمالك المقرر لها أن تقام يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الـ 11 لمسابقة الدوري الممتاز.

وكثف الجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي المدير الفني للفريق خلال الفترة الماضية من جهوده لتأهيل اللاعبين فنيًا وبدنيًا لمواجهة الزمالك في الدوري المصري.

ويطمح الرمادي في قيادة سيراميكا كليوباترا بعد انتهاء فترة التوقف الدولي إلى تحقيق المزيد من الانتصارات من أجل مواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري.

سيراميكا كليوباترا في آخر ظهور له حقق الفوز على نظيره فريق مكادي، بهدف نظيف مقابل لاشيء، خلال اللقاء الذي جمع بينهما في إطار منافسات الدور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر وتأهل إلى الدور الـ 16 في البطولة.

وقام أيمن الرمادي بمشاهدة تسجيلات لمباريات الزمالك الأخيرة قبل وضع الخطة الفنية لخوض المباراة حيث يطمح سيراميكا كليوباترا في تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط.

وحرص الرمادي على عقد جلسه من لاعبي الفريق على هامش مران الفريق وطالبهم بالتركيز في المرحلة القادمة ، وأكد المدرب على كامل ثقته في لاعبيه ، كما قام المدرب بتصحيح أخطاء لاعبي سيراميكا التي وقعوا فيها المبارايات الماضية خلال فترة التوقف الدولي الحالية .

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 37 مباراة حيث حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر مثلها.