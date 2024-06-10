استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية

استشهد فلسطينيان، أحدهما طفل، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، في مخيم "الفارعة" جنوب محافظة طوباس شمال شرق الضفة الغربية، وفي ضاحية ذنابة شرق مدينة "طولكرم" في شمال غرب الضفة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية إن طفلا (15 عامًا) استشهد متأثرا بالرصاص في منطقة الصدر والبطن، وأصيب خمسة آخرون، خلال اقتحام الاحتلال لمُخيم الفارعة.

وفي طولكرم، استشهد شاب من سكان مخيم "طولكرم"،ـ بعد إصابته برصاص الاحتلال في منطقة الرأس، خلال اقتحامها ضاحية ذنابة شرق المدينة، ونشرها قناصتها فوق سطح إحدى البنايات العالية في الضاحية المُحاذية للمخيم، وإطلاقها النار عشوائيا.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى الشاب بعد إصابته، وتركته ينزف على الأرض، حتى استشهاده.

حماس: سنتعامل بإيجابية مع أي مبادرة تؤدي إلى إنهاء الحرب في غزة

قال مسئول في حركة حماس، اليوم الإثنين، إنهم سيتعاملون بإيجابية مع أي مبادرة تؤدي إلى إنهاء الحرب في غزة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.

وفي تصريحاته لوكالة "رويترز"، قال مسئول حركة حماس: "نطالب الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة".

وشهد صباح اليوم الاثنين الموافق 10 يونيو، قيام قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي بسلسلة اعتقالات بعدد من المدن الفلسطينية.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد اقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى في محافظة نابلس، وداهمت منزل المواطن بلال يامين بقرية تل غرب المدينة واعتقلت نجله محمود، وعاثت بمحتويات المنزل خرابا.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر قليل جنوبا، وفتشت منزلا وعبثت بمحتوياته، كما اقتحمت قرية برقة شمال غرب المدينة، وإثر ذلك اندلعت مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي جنين اعتقل الاحتلال، فجر اليوم، ثلاثة شبان من جنين، وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، "بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب احمد علي ابو دخان من قرية فقوعة، والشابين طه شادي ابو صويص، والأسير المحرر مهدي بشناق، من قرية رمانة، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها .

وأضافت المصادر، أن تلك القوات اقتحمت ضاحية صباح الخير في جنين، وقريتي جلبون وعربونة، وبلدة سيلة الظهر، وشنت حملة تمشيط وتفتيش، دون أن يبلغ عن اعتقالات .

وفي مدينة قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة شبان هم: أيهم ابو العدس، ومحمد الطيراوي، وطارق نوفل، بعد مداهمة منازلهم، وتفتيشها.

قوات الاحتلال تطلق الغاز السام على منازل الفلسطينيين

ومن بيت لحم اعتقل الاحتلال الإسرائيلي، تسعة مواطنين من بيت لحم هم: بهاء محسن أبو يابس، وشادي مكاوي، ويزن مناع، ويزن جعيدي، وعبد الفتاح محمد فرج، عمر محمد أبو عمر، من مخيم الدهيشة، وعدي نبيل جبرين، عبدالرحمن عوض، ويوسف أبو عمر من بلدة الدوحة، بعد دهم وتفتيش منازلهم.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام تجاه منازل المواطنين، أثناء عملية الاعتقال، ما تسبب باصابة العشرات بحالات الاختناق.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنا بعد مداهمة منزله، وتفتيشه، واستولت على مركبة في بلدة بيتونيا، غرب مدينة رام الله.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال داهمت مشطب للسيارات في البلدة، واستولت على مركبة، قبل أن تنسحب.

بلينكن يعود إلى الشرق الأوسط للدفع قدماً باقتراح وقف إطلاق النار في قطاع غزة

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين جولة جديدة في الشرق الأوسط للدفع قدماً باقتراح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويبدأ وزير الخارجية الأمريكي هذه الجولة وهي الثامنة له في المنطقة منذ بدء النزاع في السابع من أكتوبر، في مصر على أن يتوجه في وقت لاحق الاثنين إلى إسرائيل.