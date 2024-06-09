الأحد 09 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الكويت تدين وتستنكر هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي الهمجي على مخيم "النصيرات"

الكويت
الكويت

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجوم الهمجي الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم "النصيرات"؛ والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 150 من المدنيين الفلسطينيين وإصابة المئات، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.


وذكرت "الخارجية الكويتية" في بيان اليوم الأحد أن دولة الكويت تدين تلك الجريمة البشعة؛ لتؤكد ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولياتهم في وقف ذلك العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني والذي أودى بحياة ما يزيد عن 36 ألف شهيد من الفلسطينيين المدنيين العزل.. مشددة على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية وتوفير الحماية للفلسطينيين الأبرياء.
 

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