الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 22 فلسطينيًا من الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 22 فلسطينيًا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم امرأة من جنين، وطفل، وأسرى سابقون، منذ أمس، وحتى صباح اليوم.


وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير في بيان مشترك الأحد أن عمليات الاعتقال تركزت في مُحافظة جنين الشمالية، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات الخليل، طولكرم، رام الله، قلقيلية، وأريحا.


وواصلت قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في المنازل. 


وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر من العام الماضي إلى أكثر من 9125 معتقلا، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، علما بأن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقا. 
 

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