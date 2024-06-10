إمام عاشور خارج تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام غينيا بيساو

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، على التشكيل الأساسي الذي يواجه نظيره غينيا بيساو، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ومن المتوقع أن يغير حسام حسن خطته، وسيلعب بطريقة مختلفة أمام غينيا بيساو، ومنها الاستفادة من الظهير العائد، محمد حمدي، وعرضياته المميزة لمصطفى محمد، مع إعطاء أريحية لمحمد صلاح في تحركاته كصانع ألعاب.

ويتوقع أن يقوم حسام حسن بتغيير في استراتيجية اللعب، حيث سيعود للاعتماد على خطة 4-3-3 المعتادة، مع تقدم حمدي فتحي للوسط.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو:

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم - محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - أحمد زيزو

خط الهجوم: محمود تريزيجية - محمد صلاح - مصطفى محمد