عواد يلمح لتجديد عقده وشيكابالا يغيب عن مواجهة سيراميكا

رد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الأنباء التى ترددت بشأن تلقيه عرضا مغريا من أحد الأندية التركية.

ونشر عواد صورة له مع حسين لبيب رئيس النادي ليلمح بأن موضوع تجديد عقده مع القلعه البيضاء محسوم وسيكون قريبا بعد أن فوجئ باتهام البعض له بأنه يضغط على إدارة نادي الزمالك لرفع قيمة التجديد بعد الإتفاق معه على الحصول على ثمانية ملايين جنيه فى الموسم الواحد.

من ناحيه أخرى أكد الدكتور محمد أسامه طبيب الفريق أن كابتن الفريق محمود عبدالرازق شيكابالا مازال يخضع لمرحلة التأهيل حتى وقتنا هذا وأن إمكانية لحاقه بلقاء سيراميكا كليوباترا المقرر الجمعه المقبل سيكون صعبا خصوصا أنه لم ينضم حتى الآن إلى التدريبات الجماعيه للفريق حيث يعاني اللاعب من مزق من الدرجه الأولى فى العضله الأمامية.