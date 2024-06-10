الزمالك ينتظر مكافأة الكونفدرالية لإنهاء أزمة مستحقات جوميز المتأخره

ينتظر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب الحصول على مكافأة الفوز ببطولة كأس الكونفدرالية من الإتحاد الإفريقى لكرة القدم الكاف لإنهاء أزمة حصول البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم على مستحقاته الماليه المتأخرة.

وتبلغ مستحقات جوميز راتب شهرين مايقرب من ١٠٠ ألف دولار بالإضافة إلى مكأفاة الفوز بالبطولة كما سيتم من خلالها أيضا سداد جزء من مستحقات اللاعبين الأجانب بين صفوف الفريق حمزه المثلوثي وإبراهيما نداي وسامسون أكينولا وسيف الدين الجزيري وموتيامبا.

وعقد الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق جلسه مع المدير الفنى فى منزل المندوه خلال الحفل النصر الذى دعا إليه أعضاء جهاز الكره ومجلس الإداره أكد له خلالها أنه سيحصل على كافة مستحقاته وأن المجلس حريص على تكريمه ومنحه حقوقه بمجرد توافر مبلغ الكونفدراليه حيث أبدى المدير الفنى تفاهمه تماما وأنه هو الآخر حريص على الاستقرار داخل النادي وتحقيق المزيد من البطولات مشيرا إلى أنه تلقى مؤخرا عدة عروض عربيه ولكنه أغلق الباب تماما دون التفاوض فيها لرغبته استكمال مسيرته مع الأبيض وافتخر أنه يقود فريق بحجم الزمالك أكبر الأنديه العربيه فى الشرق الأوسط.