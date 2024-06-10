إنتظام لجان الثانوية العامة بالمنيا

انطلقت في الساعة التاسعة صباح اليوم الإثنين ، مارثون الثانوية العامة بالمنيا ، وسط إجراءات أمنية مشددة ، أمام وبمحيط لجان الإمتحانات ، حيث انطلق امتحان التربية الدينية ، بجميع لجان امتحانات المنيا ، و لم ترصد غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالمنيا ، اي مشاكل او تأخر في اللجان .

حيث انتظمت جميع اللجان في الموعد المحدد ، وتم توزيع الأسئلة علي الطلاب، ويؤدي 37 ألفا و432 طالبًا وطالبة بشهادة الثانوية العامة امتحاناتهم اليوم الإثنين 10 يونيو بمحافظة المنيا، في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية ، حيث تم تخصيص 100 لجنة على مستوى جميع المراكز، يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة.

وأعلن حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا ، رفع درجة الاستعداد القصوى؛ استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، بمختلف الإدارات التعليمية بالتنسيق بين كل الجهات والأجهزة المعنية ، وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن ذلك يأتي بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وشدد حمدي على التنسيق التام بين المديرية وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمراكز المختلفة، لتأمين كافة اللجان الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الإمتحانات بسهولة ويسر ، كما شدد حمدي مصطفى، على أهمية تحقيق التناغم والتعاون في تنفيذ كافة التوجيهات والإجراءات المتعلقة بإنضباط سير الإمتحانات، ومراجعة موقف اللجان الواقعة بنطاق كل إدارة تعليمية ، من حيث توفير الإضاءة الجيدة، والتأكد من صيانة المراوح وتوفير مبردات مياه نظيفة للشرب بكافة اللجان ، والتأكيد على نظافة الحمامات ، وتوفير زائر صحي بكل لجنة بالتنسيق مع مديرية الصحة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت اليوم الإثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية. وأوضحت الوزارة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ، ستستمر حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما تبدأ امتحانات المواد الأساسية ، في 22 يونيو عقب أنتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك ، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة ، على عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 ، في الساعة التاسعة صباحاً، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إنهاء استعداداتها لإجراء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، والتي انطلقت اليوم الإثنين 10 يونيو الجاري، وتستمر حتي 30 يوليو المقبل، داخل 100 لجنة عامة، خصصت لإستقبال 37432 طالب وطالبة، بينهم (23985 طالبا وطالبة شعبة علوم- 2370 شعبة رياضة- 11077 شعبة أدبية) .

وقال المهندس حمدي مصطفي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أنه تم الإنتهاء من تجهيز 100 لجنة عامة، بينها 99 لجنة داخل المدارس ولجنة واحدة بالسجن ، وتم توفير مائة عصا إلكترونية لفحص الطلاب والملاحظين والمشرفين على الامتحانات قبل دخول اللجان ، وكشف مصطفي، عن وجود تنسيق بين المديرية، والأجهزة الأمنية لنقل أسئلة الإمتحانات من مركز التوزيع إلى اللجان العامة بالمراكز، وتأمين عودة أوراق الإجابة إلى مركز التوزيع .

وأكد وكيل الوزارة ، الإنتهاء من تجهيز وتوفير استراحات الملاحظين، والرعاية الصحية، بكل لجنة عامة، وتوفير سيارات الإسعاف لإستخدامها في حالة الطوارئ بالإضافة ، إلى عدم قيام شركتي الكهرباء ومياه الشرب ، بإجراء أي صيانة خلال ساعات الإمتحانات.