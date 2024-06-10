التموين: طرح لحوم مبردة بتخفيضات 25% بمنافذ الوزارة

تحدث أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن استعدادات وزارة التموين لاستقبال عيد الأضحى والسلع التي توفرها في منافذها المختلفة، موضحًا أنه جرى التعاقد على 30 ألف رأس من الماشية الحية والأغنام واللحوم الضأن المُبردة بتخفيضات تصل إلى 25%.



وأضاف “كمال”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المُذاع على فضائية “دي إم سي”، أن اللحوم تتواجد في 26 شادرا بنحو 17 محافظة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إضافة إلى وجود 1350 مجمعا استهلاكيا، متحدثًا عن وجود زيادة في معدلات الضخ اليومية في المجمعات لنحو 50% زيادة عن المعدل الطبيعي، موضحًا أن سعر اللحم السوداني بـ 285 جنيها للكيلو، وسعر اللحم البلدي الطازج بـ 335 جنيها، والضأن المجمد بـ 335 جنيها والمصري بـ360 جنيها إضافة إلى طرح بـ 1000 طن من اللحوم الهندية سعر الكيلو بـ 220 جنيها.

وتابع معاون وزير التموين، أنّه جرى طرح 3 آلاف طن من الدواجن سعر الكيلو بـ 135 جنيها، وطرح سلع أساسية 180 ألف طن سكر زيادة عن المعدل الطبيعي، و60 ألف طن من الزيوت و20 ألف طن من المكرونة و 15 ألف طن من الأرز وكل هذه السلع عليها تخفيضات 25% بمنافذ وزارة التموين.