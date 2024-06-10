سعر الخضار في سوق العبور صباح اليوم

ما بين الاستقرار والارتفاع، تباينت أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الاثنين الموافق 10 يونيو، وذلك وفق لأخر تحديث لموقع سوق العبور الإلكتروني، حيث استقر سعر الطماطم عند 4 جنيه، وارتفع سعر البطاطس لـ 15 جنيه.

وجاء سعر كيلو الطماطم من 2 إلى 4 جنيه، وتراوح سعر البطاطس من 8 لـ 15 جنيه، وتراوح سعر البصل من 4 إلى 7 جنيه، جاء سعر الجزر ما بين 2.5 لـ 4 جنيه.

وترواح سعر الخيار البلدي والصوب ما بين 5 11 جنيه، وتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي الأخضر البلدي والصوب من 9 لـ 11 جنيه، أما الفلفل الحار البلدي تراوح ما بين 6 إلى 10 جنيه، والفلفل الألوان (أصفر-أحمر-برتقالي) تراوح سعر الكيلو من 15 لـ 20 جنيه، وتراوح سعر الثوم من 40 لـ 60 جنيه.

وسجل سعر البامية ما بين 22 إلى 32 جنيه، ووصل سعر كيلو الملوخية ما بين 5 لـ 10 جنيه، والكوسة من 8 لـ 12 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الفاصوليا الخضراء من 7 لـ 15 جنيه للكيلو، والقلقاس من 20 إلى 24 جنيه للكيلو.

فيما وصلت أسعار ورق العنب البناتي والبلدي من 25 إلى 35جنيه، وسجل سعر الباذنجان البلدي ما بين 9 إلى 15 جنيه للكيلو، والباذنجان الرومي من 11 إلى 15 جنيه، والباذنجان الأبيض من 8 لـ 10 جنيه.