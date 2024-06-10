طريقة استخراج بدل فاقد بطاقة التموين.. يبحث الكثير من المواطنين عن استخراج بدل فاقد بطاقة التموين، بغية التمكن من صرف السلع التموينية، يأتي ذلك في حال فقدان البطاقة، حيث يمكن استخراج بطاقة التموين إلكترونيًا، والتي تستغرق وفقًا للتموين من أسبوعين إلى 3 أسابيع.

خطوات استخراج بدل فاقد بطاقة التموين

في البداية الدخول إلى بوابة مصر الرقمية من هنا

اختيار أيقونة التموين.

تجيل الدخول أو إنشاء حسابًا جديدًا.

النقر على أيقونة ابدأ الخدمة.

تظهر أمامك كافة بيانات بطاقة التموين.

الموافقة على الشروط والأحكام، والنقر على التالي.

يجب اختيار شحن بطاقة التموين عبر البريد

تدوين العنوان ليتم توصيل البطاقة

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

جدير بالذكر شملت شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين، أن يكون الحد الأقصى لبطاقة التموين 4 أفراد شاملين الزوج والزوجة، كما يمكن للمواطن إضافة فرد آخر في البطاقة التموينية شرط أن تكون من الأسرة الأولى بالرعاية، وأن يكون البطاقة مسجل بها 3 أفراد فقط.

نصيب الفرد من حصة الخبز المدعم

وفي سياق آخر بلغ نصيب الفرد من حصة الخبز المدعم على بطاقة التموين، وفي حال كانت البطاقة تضم 4 أفراد يصبح نصيب الفرد 5 أرغفة، بالتالي يصبح نصيب الأسرة 20 رغيفًا يوميًا.